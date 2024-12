Prato-Fiorenzuola: Sfida Cruciale per il Girone D di Serie D

Vincere per chiudere al meglio il 2024 e il girone d’andata del raggruppamento D di serie D. E’ questa la missione per domenica del Prato, che allo stadio Lungobisenzio ospita (calcio d’avvio alle 14.30) il Fiorenzuola, penultima forza del torneo assieme al San Marino con 12 punti. Per i biancazzurri, appena rinforzati dagli arrivi di Leonardo Luiz Pereira Lopes e di Alessandro Baldari, in palio ci sono tre punti da conquistare obbligatoriamente. Sia per dare continuità ai recenti risultati (i lanieri vengono da quattro punteggi utili e da due successi consecutivi sul campo amico), sia per confermarsi fuori dalla zona playout. Di fronte, ecco una formazione che non sta di certo attraversando un buon momento. La compagine piacentina è infatti reduce da sei stop di fila. Un ruolino di marcia questo che ha fatto sprofondare in graduatoria i rossoneri, che avevano cominciato il campionato con quattro punti nelle prime due giornate. Lungo il percorso ecco solo due successi, contro Zenith e Cittadella Vis Modena (quest’ultimo risalente al 3 novembre), tre pareggi e 10 passi falsi, con appena otto gol messi a segno (peggior attacco del girone D e il secondo meno prolifico di tutta la serie D) e 18 reti incassate, un dato questo tutt’altro che elevato dopo 16 partite per una squadra che staziona nei bassifondi della classifica. Chiaro insomma dove stia il maggior problema della squadra adesso affidata a Ettore Guglieri e non più a Vincenzo Cammaroto, esonerato dopo l’ultima sconfitta subita in casa per mano del Tuttocuoio. Le strade del tecnico nativo di Santa Margherita Ligure e del Fiorenzuola si sono separate nei giorni scorsi, con la società emiliana che, almeno fino alla pausa per le feste, ha deciso di puntare sul vice allenatore. Insomma, il Prato deve attendersi un avversario ferito, voglioso di riscatto e per questo molto pericoloso. Intanto, continua la prevendita dei biglietti. I tagliandi possono essere acquistati fino alle 15 del giorno della partita sul sito www.vivaticket.it, in uno dei punti vendita VivaTicket oppure presso il botteghino dello stadio Lungobisenzio.

Francesco Bocchini