PRATO, Finanziato Progetto per Riqualificazione di Centro Bambini e Scuola Primaria

La giunta ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del nuovo centro bambini e famiglie e spazio giochi Abatoni all’interno dell’ex scuola dell’infanzia Abatoni e quello per la riqualificazione energetica della scuola primaria Valeria Crocini e la sezione distaccata della scuola dell’infanzia Paperino. Per il progetto dello spazio gioco Abatoni è previsto un finanziamento di 676mila euro del Pnrr. L’obiettivo dell’intervento è quello di adeguare l’edificio scolastico da un punto di vista funzionale, strutturale e impiantistico attraverso un insieme di interventi per convertire la scuola materna in spazio gioco (12 bambini) e centro per bambini e famiglie (altri 12 piccoli). Il progetto della riqualificazione energetica della scuola primaria Valeria Crocini e la sezione distaccata della scuola dell’infanzia Paperino rientra invece tra gli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza dei Comuni per un importo di 210mila euro.

Gli interventi nella struttura che si trova a San Giorgio a Colonica prevedono la sostituzione degli infissi esistenti.