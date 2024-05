Prato Estate 2024, ecco il cartellone. Le serate con la musica e il teatro

Prato Estate 2024 ecco in sintesi il cartellone. Tanti appuntamenti alla corte delle sculture della Lazzerini, tutti alle 21.30 e quasi tutti a ingresso libero. Si parte il 17 giugno con l’omaggio a Battiato a cura di Ensemble Terzo Tempo; il 18 Vorrei una voce, un monologo di Tindaro Granata; il 19 Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti: uno spettacolo con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. Torna la rassegna Sotto le stelle del Jazz il 24 giugno, 1 e 3 luglio: a cura di Oblò sale prove con la direzione artistica di Marco De Cotiis, in concerto Cjp guest Rossano Emili sax baritono, Strange Meeting e Leo Boni Night in memory. Il 27 giugno Radio Macbeth, versione radiofonica del Macbeth con Roberto Marinelli; il 2 luglio sul palco Zu, 15 album e spettacoli in tutto il mondo; il 4 luglio l’omaggio a Puccini, con lo spettacolo lirico a cura di Associazione Perché Verdi Viva (ingresso a pagamento con prenotazione: 334 7556467). Il 9 luglio Barrio Latino: negli anni ‘40 il jazz scoprì Cuba e OsmannGold racconta questa storia; il 12 luglio sul palco Andrea Druga Franchi, Andrea Melani, Marco De Cotiis; 14 luglio il cinema in musica con Massimiliano Calderai; il 17 Stefano Tamborrino e l’orchestra speciale Feat New Naif. Uno show di stand up comedy con Marina Minetti il 22 luglio, il giorno dopo Six Strings & Jazz Musette, con Gianni Zei e Roberto Benvenuti. Il 24 luglio Paul McCartney Songbook con Anna Maria Castelli, Adriàn e Vittorio Fioramonti; il 29 La ballata del vecchio marinaio, con la danza di Isabella Giustina, la musica di Alessandro Luchi e la voce di Ciro Masella; il 30 Love You Madly Sassy, nel centenario della nascita di Sarah Vaughan e di Henry Mancini e a 50 anni dalla morte di Duke Ellington un concerto di Stefania Scarinzi, Nico Gori e Piero Frassi; il 31 con Redemption songs sul palco Massimo Altomare, Lisa Kant, Ettore Bonafè e Simone Marrucci.

Ecco i principali appuntamenti nelle altre location. Apre la Prato Estate il già annunciato Off Tune Festival a Officina Giovani, il 6,7 e 8 giugno. Il 28 giugno a Palazzo Datini Ti Ricordi Della Vita? Dialogo Impossibile Fra Roberto Giovannini e Sibilla Aleramo con Maila Ermini e Gianfelice D’Accolti. Torna anche Oltre il giardino dal 31 maggio al 5 ottobre dalle 18 le sere al Giardino Buonamici, con i sapori pratesi e Casotto aTipico: da segnalare le serate jazz a cura di Fabrizia Bettazzi il 27 giugno, il 10 e il 24 luglio e lo spettacolo di Monica Bucciantini Che altro fare poi dedicato a Marija Stepanova. Nelle sere dei giovedì di luglio Telaive Jam Session nello spazio antistante al Museo del Tessuto. Il Castello è la casa del cinema. Si parte con il Toscana Filmakers Festival 11, 12, 13 giugno; dal 15 giugno al 7 settembre tutte le sere l’arena estiva a cura del Terminale e l’8 luglio la Chiti con le colonne sonore.

Dal 4 giugno al 29 luglio il Viaccia Festival al Giardino Elisabetta, con musica, teatro, cinema per bambini. Musica, libri e cinema anche alla Gualchiera di Coiano dal 12 giugno al 30 luglio. Torna Ex Fabrica a cura del Tpo dal 13 giugno al 12 luglio dalle 18.30 al Giardino Fabbrichino: concerti, teatro ragazzi, cinema, fotografia, botanic food&bar. Ci sarà poi Around / Discorsi sulla fotografia: 16 giugno, 16 luglio, 6 agosto, 20 settembre serate talk sui nuovi linguaggi del panorama fotografico. La Filatura PrismaLab aprirà i battenti dal 17 giugno al 6 settembre dalle 18: musica, cinema, teatro e iniziative per bambini, con la caffetteria a cura del consorzio Santa Trinita. Per i più piccoli c’è anche Se qualcuno ama un fiore: 24 giugno, 1 e 8 luglio il festival a cura di Guido Nardin tra parchi e giardini. Archivi domestici tra orti e fabbriche: 26 giugno, 10 e 31 luglio performance teatrali itineranti a cura Spazio Teatrale Allincontro. Infine, torna il Monteferrato Festival: dal 10 al 21 luglio tra Villa Rucellai e la riserva naturale Acquerino Cantagallo teatro, esperienze e laboratori a cura di Collettivo Ferro 26, il dettaglio del cartellone sarà annunciato nei prossimi giorni.