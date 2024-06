Prato, ecco la giunta di Bugetti

Prato, 28 giugno 2024 – E’ ufficiale la giunta della super-sindaca, in termini di deleghe, Ilaria Bugetti. Come anticipato da La Nazione negli ultimi giorni, la squadra è composta da Simone Faggi (Pd), vice sindaco, Marco Biagioni (Pd), Maria Logli (Pd), Chiara Bartalini (M5S), Marco Sapia (Pd), Diego Blasi (Pd), Benedetta Squittieri (Pd), Cristina Sanzò (Pd) e il sindacalista Cgil Sandro Malucchi.

Queste le deleghe principali. La sindaca tiene cultura, urbanistica, istruzione, efficientamento e organizzazione del Comune, per Faggi polizia municipale e ambiente, a Biagioni transizione ecologica, per Blasi centro storico e università, politiche sociali a Malucchi, mobilità e bilancio per Sanzò, Sapia lavori pubblici, Squittieri confermata allo sviluppo economico. Bartalini ha avuto la delega al turismo.