Prato, ecco gli eventi per il Festival di Economia e Spiritualità

Prato, 21 novembre 2024 - Dal 23 novembre all’1 dicembre torna il Festival di Economia e Spiritualità promosso da "Ricostruire la vita" e Teatro di Verzura, e il Comune di Prato sarò tra le sedi aderenti. Giunta alla nona edizione, quest’anno la manifestazione sarà incentrata sul tema del capitalismo come religione. Diverse le iniziative che si terranno fra Prato, Lucca, Pisa, Capannori, Pescia e Scandicci tra ricerche, riflessioni e pensieri, dialoghi, laboratori e momenti artistici in un festival che insiste sul collegamento tra economia e spiritualità.

Gli eventi a Prato

Ad aprire la nona edizione sabato 23 novembre alle 15:30 nel Salone consiliare di Palazzo comunale sarà l’evento “Capitalismo come religione” con l’attore e scrittore David Riondino. Conduce Roberta Rocelli. Alle 16:45, sempre in Palazzo comunale, è prevista la lezione “Capitalism and Christianity – Simbiosi o parassitismo? Una prospettiva teologica” a cura del professore emerito di teologia e studi religiosi John Milbank in dialogo con l’economista Luigino Bruni. Evento in collaborazione con Scuola di Economia Civile (SEC). Ancora in Palazzo comunale, alle 18:30 ci sarà il dialogo “Il denaro come oggetto di fede – il tempio e i riti del capitalismo come religione” con il presidente della fondazione Sylva e professore di finanza Luigi De Vecchi e l’antropologo e studioso di spiritualità padre Guidalberto Bormolini. Conduce Mario Biggeri. La giornata si chiuderà alle 21 al Centro Pecci con “Il prezzo delle cose – storie di umanità al tempo del capitale” con il giornalista e regista Domenico Iannacone. Evento in collaborazione con il Centro Pecci. Martedì 26 novembre, invece, alle 18:30 presso la villa San Leonardo al Palco in via del Palco 228, ci sarà il dialogo “America – una miscela di religione, politica e opposti” con il professore di teologia e scienze religiose Massimo Faggioli e il giornalista e ricercatore Martino Mazzonis. Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione libera e gratuita fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail [email protected] oppure visitare il sito festivaleconomiaespiritualita.it o la pagina facebook @economiaespiritualita.