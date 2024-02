Prato, donne e lavoro, sfide e opportunità: incontro in Provincia

Prato, 7 febbraio 2024 - La Provincia di Prato ospiterà nel Salone Consiliare un’importante iniziativa di riflessione e confronto dedicata alle sfide e alle opportunità delle donne nel mondo del lavoro. Martedì 13 febbraio, dalle 15 alle 18, avrà luogo il convegno “Il lavoro femminile in Toscana – Conciliazione tempi di vita e di lavoro – il dato statistico 2023 sulle dimissioni in periodo protetto”. Un’occasione per approfondire la situazione attuale, con un particolare focus sulle tendenze nel contesto toscano, passando dall’analisi delle strategie e delle politiche necessarie a favorire una migliore conciliazione tra responsabilità familiari e carriere professionali. Un convegno che altresì offrirà l’occasione di ascoltare interventi da parte di esperti del settore. La giornata prenderà il via dalle 14:30 con la registrazione dei partecipanti, alla quale seguiranno alle 15 i saluti istituzionali del presidente della Provincia Simone Calamai, della consigliera provinciale alle Pari Opportunità Paola Vettori, del presidente del CPO Ordine Avvocati di Prato Avv.ta Irene Cecchi e del presidente del CPO Ordine dei Consulenti del lavoro di Prato Paola Aiazzi. Dalle 15:30 prenderanno campo una serie di dibattiti sulla tematica di parità, coordinati dall’Avvocata Irene Romoli: “Le dimissioni in Toscana: analisi della situazione e riflessioni operative alla luce del dato statistico” a cura della Consigliera di parità della Regione Toscana Maria Grazia Maestrelli; “L’incremento del dato statistico e gli approfondimenti caso per caso in ambito di convalida dimissioni in periodo protetto – Ruolo dell’Ispettorato del lavoro tra tutela economico-sociale e rinuncia al posto di lavoro” al quale interverranno il capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Prato-Pistoia Fabrizio Nativi e la Responsabile PO dei Servizi utenza Maria Concetta Scozzarella. Si parlerà poi delle modalità operative e delle ragioni sottese alle dimissioni in periodo protetto con il dibattito su “Il punto di vista degli operatori del settore” curato dalla consulente del lavoro presso l’Ordine di Prato Cinzia d’Elia e infine un approfindimento giuridico con l’incontro “L’aspetto normativo e la sua applicazione a fronte di casi pratici” a cura dell’Avv.ta Giulia Mazzetti, consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Prato. L’evento è in corso di accreditamento per n.3 crediti formativi all’Ordine degli Avvocati di Prato e all’Ordine dei Consulenti del lavoro di Prato. Gli Avvocati potranno iscriversi accedendo al sito dell’Ordine https://www.avvocati.prato.it/formazione-continua. I Consulenti del Lavoro potranno iscriversi accedendo alla piattaforma Formazione Continua Obbligatoria/Consulenti del Lavoro.