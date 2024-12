Prato, donata una tonnellata di pasta a quattro associazioni di volontariato

Prato, 21 dicembre 2024 - La loggia massonica Meoni e Mazzoni ha donato una tonnellata di pasta a quattro associazioni di volontariato che operano a favore dei meno abbienti. La consegna è avvenuta stamani, 21 dicembre, nel salone consiliare del palazzo comunale alla presenza della sindaca Ilaria Bugetti e del maestro venerabile Andrea Papini. Hanno ricevuto 250 chili di pasta ciascuno Cives, Associazione La Pira, Stremao e San Vincenzo de Paoli. “Un bel gesto che richiama il vero senso di essere comunità. – ha detto la sindaca Ilaria Bugetti – E’ solo con la solidarietà e con il prendersi cura di chi è più in difficoltà che possiamo sperare in futuro migliore e in una società più coesa. Sono piccoli grandi gesti di sostegno che ci aiutano a fare rete per arrivare ovunque e con più forza”.