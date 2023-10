Prato Cultura, visite alla Cattedrale segreta e trasferta a Firenze

Un fine settimana di visite guidate con Prato Cultura. La prima è fissata per sabato 21 ottobre quando si andrà alla scoperta della "Cattedrale segreta e i capolavori di un Duomo che non ti aspetti". Il ritrovo è alle 10.30 in piazza del Duomo (costo 20 euro comprensivi di biglietto d’ingresso al Museo dell’Opera del Duomo). Con Cattedrale Segreta si riceverà anche un buono sconto per partecipare alla visita di "Pistoia Sotterranea". ⠀⠀⠀⠀

In pochi sanno che il Duomo di Prato custodisce un passaggio nascosto che permette di ammirare un’antica facciata oggi coperta da quella attuale. Attraverso questo percorso si può raggiungere, dalla Cappella della Sacra Cintola, il pulpito esterno di Donatello dal quale avviene l’ostensione della reliquia delle Cintola dalla Madonna. Il percorso termina alla scoperta dei capolavori di Donatello e Filippo Lippi presenti in Cattedrale e nell’attiguo Museo dell’Opera del Duomo. Domenica 22 ottobre alle 10 sarà la volta delle Cappelle Medicee a Firenze. Ritrovo in piazza Piazza di Madonna degli Aldobrandini, costo 15 euro più il biglietto d’ingresso. ⠀⠀⠀

Per Info e prenotazioni:pratocultura@gmail.com e 3405101749.