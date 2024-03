Prato, il consiglio provinciale approva il bilancio di previsione 2024

Prato, 1 marzo 2024 - Nella seduta straordinaria del consiglio provinciale di lunedì 16 febbraio, è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024 dell’Ente, di un valore complessivo di 47 milioni di euro, confermando una situazione economica positiva e solida. All’inizio della seduta il presidente Simone Calamai ha fornito una panoramica generale, sottolineando in particolare tre valori pubblici contenuti nel bilancio, rappresentanti gli obiettivi strategici stabiliti nel corso degli ultimi anni.

“La Provincia di Prato si propone di consolidare il suo ruolo di punto di riferimento per tutti comuni che ne fanno parte, diventando ancora di più un Ente di area vasta a servizio del territorio – ha spiegato Calamai – Obiettivi importanti in questa direzione riguardano il potenziamento del ruolo della Polizia Provinciale e della Protezione Civile Provinciale: il nostro scopo è continuare a lavorare attivamente per rafforzare le attività di nostra competenza a servizio di tutte le comunità della nostra Provincia”.

La Provincia di Prato nel corso del 2023 è stata infatti la prima provincia italiana a dotarsi di un nuovo Piano di Protezione Civile Provinciale ed ha lavorato per la realizzazione della nuova SOPI (Sala Operativa Integrata di Protezione Civile). Inoltre, quest’anno sarà avviato un significativo lavoro per lo sviluppo di settori strategici dell’Ente, a partire dalla Polizia Provinciale , con l’assunzione di un nuovo agente in modo da garantire una pattuglia in più sul territorio, portando avanti l’azione di controllo territoriale. Quest’anno vedrà poi la Provincia impegnata a sviluppare una serie di concorsi per l’assunzione di personale, in accordo con i Comuni, volta ad incrementare gli organici della pubbliche amministrazioni.

Il secondo obiettivo strategico riguarda la valorizzazione del patrimonio e del benessere scolastico. Tante le azioni attivate dalla Provincia di Prato in questa direzione – dagli interventi PNRR, ancora in corso, all’implementazione degli impianti sportivi, come il completamento della nuova copertura della palestra del Liceo Copernico. “Grande attenzione da parte della Provincia è rivolta all’offerta formativa – ha sottolineato il presidente Calamai – proprio in questi giorni è stata rinnovata la collaborazione in materia di istruzione e ricerca con la sottoscrizione della convenzione tra il Liceo Copernico e l’Università New Haven Tuscany Campus. Questo è l’esempio di collaborazioni che devono essere implementate per promuovere offerte formative sempre più ampie, dinamiche e stimolanti. La nostra priorità è assicurare scuole sicure ed efficienti, tese a potenziare le opportunità di apprendimento e crescita dei nostri studenti”.

Il terzo valore pubblico contenuto nel bilancio fa riferimento alla valorizzazione del benessere ambientale e della mobilità del territorio. La Provincia si pone come obiettivo di implementare i progetti su strade e ponti, lavorando sul potenziamento e miglioramento della viabilità: 3 milioni e 800 mila euro saranno infatti investiti per la riqualificazione delle strade provinciali. In questo capitolo rientrano anche gli interventi di somma urgenza, attivati a seguito dell’alluvione dello scorso 2 novembre, allo scopo di fronteggiare le criticità emerse, per un importo pari a 3 milioni e 500 mila euro. “Si tratta di un bilancio sano, in linea con gli obiettivi di mandato – ha aggiunto il presidente Calamai - che consente di garantire alla cittadinanza tutti i servizi di competenza dell’Ente e proseguire nella realizzazione degli interventi programmati nel corso degli anni. Un bilancio che tuttavia vive anche dei tagli legati alla legge di bilancio del governo, che ha espletato una serie di decurtazioni nei confronti degli enti locali. Noi, come Provincia di Prato, prendiamo atto per adesso di un taglio di circa 400 mila euro, con una stima che verificheremo da qui alle prossime settimane di circa 600 mila euro”. Per il 2024 il bilancio non prevede alcun ricorso aggiuntivo alla leva fiscale. Infatti il piano tariffario 2024 è immutato rispetto al 2023: tutte le tariffe ed i tributi sono rimasti invariati e confermati nel loro valore. Con l’approvazione del bilancio, inoltre, anche alla luce degli eventi franosi che hanno colpito nei giorni scorsi il territorio provinciale – in località Sasseta-Montepiano sulla SR325 nel Comune di Vernio – il presidente Calamai ha voluto sottolineare nuovamente gli effetti della riforma delle province, in particolare con il concorso alla finanza pubblica. Per la Provincia di Prato sono 14 milioni di euro le somme assegnate in concorso alla finanza pubblica ed erogate a Roma. “E’ importante un superamento dell’attuale previsione normativa al fine di garantire una distribuzione adeguata di risorse per la gestione delle calamità e la prevenzione del rischio idrogeologico”, ha dichiarato Calamai. I recenti eventi franosi hanno messo ancora di più in risalto l’urgenza per l’Ente di affrontare questa sfida con un approccio proattivo nella gestione delle situazioni emergenziali, considerata la crescente minaccia rappresentata dai disastri naturali ai quali nessuna comunità sembra essere immune. “Nonostante questo, il bilancio approvato contiene una serie di misure e caratteristiche che nel corso del 2024 consentiranno al nostro Ente di espletare nel modo migliore possibile le nostre attività – ha concluso Calamai – Il nostro impegno è massimo, dalla scuola all’ambiente, affinché la Provincia possa assumere sempre più un ruolo centrale”.