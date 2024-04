"Prato com’era". Domani gratis con il giornale

Meno uno. Domani in edicola i lettori troveranno, in abbinamento gratuito con il giornale, il volume unico "Prato com’era" che racchiude gli articoli di Roberto Baldi e le fotografie dell’archivio Ranfagni. Non solo i testi e le immagini pubblicati nei tre volumi precedenti, tutti ristampati a grande richiesta, ma anche materiale inedito. La nostra iniziativa insomma torna in una nuova veste, più ricca: un libro unico che ripercorre la storia della nostra città, ne racconta le radici e lascia immaginare il suo futuro. Nelle edicole ci sono già molte prenotazioni, quindi è consigliabile utilizzare le ultime ore prima dell’uscita per prenotare, appunto, la propria copia. "Prato com’era" torna: ormai manca poco.