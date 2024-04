"Prato com’era", che successo. Anche il volume unico fa centro. Copie esaurite dopo poche ore

C’era la speranza che potesse essere un nuovo successo e un successo, effettivamente, è stato. Anche oltre le aspettative. Il libro unico "Prato com’era", uscito ieri in abbinamento gratuito con l’edizione di Prato de La Nazione, è stato super richiesto tanto che le copie disponibili sono finite in poche ore, proprio come era accaduto in occasione della pubblicazione degli altri tre volumi. Il nuovo libro, oltre a riproporre i testi di Roberto Baldi e le foto storiche della nostra città provenienti dall’archivio Ranfagni già pubblicati nei tre precedenti (anche questi andati letteralmente a ruba, appunto, così come le ristampe), offre anche contenuti inediti per ribadire che Prato non deve mai dimenticare il proprio passato.

Come riferiscono gli edicolanti la richiesta è stata tale che alcuni lettori sono rimasti senza una copia, tante erano state le prenotazioni arrivate nei giorni precedenti. Allo stesso tempo sono stati numerosi i clienti che nelle primissime ore della giornata si sono aggiudicati una o più copie acquistando il nostro giornale arrivando presto in edicola per non avere sorprese.

"Nel mio caso, le 75 copie che avevo ordinato le ho esaurite entro le 9,30, non più tardi. Ne ho messe a disposizione un’altra ventina e anche queste sono finite via in pochissimo tempo – la testimonianza di Tiziano Massara, edicolante di piazza del Duomo – Per lo più ha richiesto questo volume chi si era assicurato anche i precedenti, in modo da completare la collezione".

Sulla stessa falsariga il racconto di Maria Rita Forati dell’edicola di piazza San Marco: "Di copie ne ho vendute 170, anche se la domanda sarebbe stata maggiore. Ho avvertito tanto entusiasmo, come del resto accaduto per le altre uscite. Questa è un’iniziativa che piace davvero ai pratesi".

In questo caso, i cittadini sono stati attirati anche dalle novità presenti nel volume unico di "Prato com’era".

"Mi è capitato che una donna riconoscesse suo padre in una foto inedita contenuta nel libro. Ma avevo terminato le copie e perciò ho dovuto fare di tutto e di più per trovargliene una: non potevo non accontentarla visto che nel libro c’era praticamente un ricordo di famiglia – ha spiegato Alessio Pollastri, titolare dell’edicola di piazza San Francesco – Questa è la storia migliore che possa raccontare per spiegare quanto rapidamente siano terminate le oltre 100 copie che ci avevano consegnato. Me le hanno richieste sia persone che avevano già le prime tre edizioni, sia chi non ne aveva nemmeno una. Insomma, è stato un altro grande successo".

Francesco Bocchini