Prato, Cives organizza un incontro con Simone Pillon sulla "resistenza al pensiero unico"

Prato, 14 novembre 2024 - "Resistenza al pensiero unico. Dal Gender al Transumanesimo". E' questo il titolo dell'incontro organizzato per venerdì 22 novembre, con inizio alle 21:15, presso l'Art Hotel dal circolo Cives, che da 18 anni svolge attività di volontariato e assistenza in città. L'associazione, presieduta da Piero Luca Bardazzi, porterà per l'occasione come ospite il politico Simone Pillon, senatore della Repubblica dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022 per la Lega per Salvini Premier. A presentare la serata sarà la vice presidente del circolo Patrizia Lapponi, mentre la conclusione sarà affidata al presidente Bardazzi. Cives è solita organizzare eventi aperti al pubblico con relatori esperti per l'approfondimento di tematiche importanti.