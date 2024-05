Prato, cinque targhe per spiegare i benefici dell'attività fisica all'aperto

Prato, 21 maggio 2024 - Rotary Club Prato, Rotaract, con il supporto scientifico di Centro Studi Fimmg (Federazione Italiana Medici di Famiglia) e il sostegno economico di Estra finanziano e promuovono il progetto “Allunga la tua vita” finalizzato alla diffusione di buone pratiche e informazioni per i cittadini per costruire percorsi virtuosi di benessere, attività fisica, controllo dell’inquinamento e aumento del verde pubblico. Il progetto prevede l’installazione in aree verdi di una cartellonistica dedicata e la distribuzione di materiale informativo alla cittadinanza interessata.

Le cinque aree in cui saranno apposte le targhe dove saranno indicati i benefici dell'esercizio all'aria aperta saranno: Viale Galileo Galilei 169; giardini di Via Firenze 15; giardini di Via dei Gobbi 156; Cascine di Tavola (ingresso da Via traversa del Crocifisso) e Via dello Zamputo (Mezzana) Ciclabile Gino Bartali 2 5 4. Ogni targa avrà un QR code che rimanderà alla brochure con le informazioni generali. Inoltre sabato 25 maggio in un gazebo in piazza Duomo sarà distribuita la brochure informativa dalle 9,30 e per tutto il giorno, e sempre sabato 25 maggio, alle 11 si terrà un incontro in una delle cinque aree attrezzate che ospitano le targhe, in viale Galilei di fronte al civico 169.

Questo progetto si pone all’interno del tema Natura e Salute di cui l' Amministrazione è promotrice avendo attivato numerose iniziative, progetti, convegni e studi a cui hanno partecipato anche soggetti del mondo della medicina a cui si affiancano il progetto Prato Green Hospital del 2021, la collaborazione con associazioni, aziende e cittadini attraverso le iniziative di crowdfunding poste in atto al fine di sensibilizzare e incrementare il patrimonio arboreo della città e sensibilizzare tutti coloro che la città la vivono e la frequentano, l'esistenza della piattaforma Prato Forest City quale innovativo modello di intendere la natura in città.