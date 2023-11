Prato, cinghiali al pascolo nelle zone alluvionate

Prato, 7 novembre 2023 – Cinghiali al pascolo nelle zone alluvionate. Succede a Prato, a Santa Lucia, uno dei luoghi maggiormente colpiti dal disastro dei giorni scorsi. Gli ungulati sono stati avvistati e filmati di sera mentre stavano tranquillamente circolando all’interno di alcune aiuole.

Le segnalazioni sono arrivate da alcuni cittadini che hanno ripreso gli animali. Non è raro ormai vederli nei pressi delle abitazioni o in pieno centro. Tendenzialmente non creano nessun pericolo per l’uomo, ma è comunque consigliabile non avvicinarli.