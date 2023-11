Prato, cinghiali avvistati nella frazione di Bagnolo

Prato, 14 novembre 2023 - Dopo Santa Lucia, anche Montemurlo, per la precisione Bagnolo. Altri cinghiali sono stati avvistati, ad una settimana di distanza dalle segnalazioni riguardanti la presenza degli animali a pascolo in quel di Santa Lucia, uno dei luoghi maggiormente colpiti dall'alluvione. Lo stesso si può dire per la frazione di Bagnolo, dove attorno alle 19:30 gli ungulati sono stati incrociati e filmati da chi scrive, mentre si accingevano ad attraversare la strada, sorprendendo le macchine che stavano viaggiando.

Fortunatamente, i cinghiali non hanno colpito né le vetture, né i passanti che stavano transitando dalla ciclabile di via Parugiano di Sotto. Dopo essere arrivati nei campi, gli animali hanno fatto marcia indietro, attraversando di nuovo la strada e dirigendosi verso le colline e i boschi. Secondo alcuni residenti, ultimamente capita sempre più spesso di avvistare dei cinghiali nei pressi delle abitazioni e in questa zona. Tendenzialmente non creano nessun pericolo per l’uomo, ma è comunque consigliabile non avvicinarli.