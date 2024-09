Prato bombardata Prato liberata: la mostra da oggi in Lazzerini

Prato bombardata, Prato liberata è il titolo della mostra organizzata dalla Lazzerini in collaborazione con l’Archivio Fotografico Toscano e la Casa del Combattente di Prato, che sarà inaugurata oggi alle 16 e si potrà visitare fino al 22 settembre negli orari di apertura della biblioteca. Attraverso una serie di documenti, reperti originali, fotografie e video provenienti dall’Aft e dall’archivio del National Museum of the United States Air Force, la mostra racconta le devastazioni dei bombardamenti aerei su Prato tra il 1943 e il 1945. Un viaggio per rivivere la tragica esperienza della guerra attraverso immagini aeree dei bombardieri americani, vedute della città sventrata dalle esplosioni e alcune lettere provenienti da collezioni private. Alla fine, le immagini della città liberata e delle conclusione della guerra.