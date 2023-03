Prato, il 51 per cento di Beste passa al polo Holding Moda

Matteo e Giovanni Santi

Prato, 16 marzo 2023 – Holding Moda ha acquisito il 51% di Beste, l’azienda tessile dei fratelli Giovanni e Matteo Santi. Il gruppo dell’imprenditore piemontese Claudio Rovere ha così aggiunto un’altra azienda produttrice di made in Italy alla sua holding.

Per Beste si tratta di un passaggio storico dopo la trasformazione in società benefit e l’acquisizione del lanificio Texco e della tessitura Serena negli ultimi mesi.

Con Beste, Holding Moda arriva quindi ad annoverare 13 società partecipate, consentendo al gruppo di superare nell’anno in corso i 300 milioni di fatturato e una manodopera specializzata di 1500 dipendenti. Beste è stata fondata da Giovanni Santi nel 1992.

Claudio Rovere, fondatore e Presidente di Hind, ha così commentato: “Questa acquisizione rappresenta un traguardo fondamentale per il nostro progetto di filiera e per la crescita sostenibile e attenta all’ambiente.

Dopo aver investito per differenziare e ampliare la nostra offerta merceologica, oggi possiamo vantare un’offerta completa e integrata, dai tessuti all’abbigliamento, alle lavorazioni speciali. Rinnoviamo il nostro impegno a valutare nuove opportunità, oltre che a supportare le aziende in portafoglio attraverso investimenti di sviluppo per rafforzare il posizionamento del nostro polo di eccellenza del Made in Italy”.

Giulio Guasco, Amministratore Delegato di Holding Moda, ha aggiunto: “Tutte le realtà all’interno di Holding Moda potranno contare da oggi sull’importante know-how di una realtà come Beste nella lavorazione dei tessuti, mentre Beste avrà l’opportunità di entrare a far parte di un progetto industriale in cui le aziende cooperano sinergicamente per offrire prodotti e servizi di sempre migliore qualità ai nostri clienti”.

Giovanni Santi (attuale Presidente e fondatore di Beste) e Matteo Santi (attuale Amministratore delegato di Beste), aggiungono: “L’ingresso di Holding Moda in Beste rappresenta per noi la scelta convinta del miglior partner disponibile sul mercato. Con l’aggregazione di Beste a questo polo industriale italiano si completano le condizioni affinché l’azienda possa essere ancor più competitiva sul mercato e perseguire con ancora maggior determinazione gli obiettivi di sviluppo e miglioramento".