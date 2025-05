Prato, arrestato 25enne con 21 dosi di eroina nascosti negli slip

Prato, 15 maggio 2025 – È stato arrestato dai carabinieri la mattina del 6 maggio, vicino alla stazione ferroviaria di Prato Porta al Serraglio, un giovane nigeriano di 25 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 21 dosi di eroina, per un totale di circa 40 grammi, occultate negli slip e, secondo gli inquirenti, destinate allo spaccio.

Il fermo è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo disposto dai carabinieri di Prato per contrastare il consumo e la vendita di sostanze stupefacenti in zona. A notare il giovane, appena sceso da un treno proveniente da Viareggio, sono stati i militari della Tenenza di Montemurlo. La sua presenza ha destato immediatamente sospetti, poiché gravava su di lui un foglio di via obbligatorio che gli vietava di tornare nel comune di Prato.

Durante il controllo, i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire non solo le dosi di eroina, ma anche 110 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per la violazione del divieto di ritorno nel territorio pratese. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Prato, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, su richiesta della procura.