Prato: arrestati due spacciatori. Sequestrato oltre un chilo di droga

Prato, 27 marzo 2024 - Arrestati in flagranza di reato due spacciatori e sequestrato oltre un chilo di droga. Ieri la Polizia di Prato ha messo a segno un bel colpo, mettendo le manette ai polsi di due cittadini di nazionalità cinese, trentottenni, irregolari sul territorio, uno dei quali pregiudicato per reati sempre legati allo spaccio.

Gli investigatori della Mobile, durante le loro attività antidroga, sono risaliti all’abitazione di due soggetti nei confronti dei quali erano stati raccolti svariati indizi riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ecco che la perquisizione domiciliare ha permesso di trovare ben 1300 pasticche di stupefacente sintetico, alcune bottigliette di anfetamine e quattro ‘sassi’ di 250 grammi complessivi, sempre di droga sintetica. Alla fine, è stato sequestrato oltre un chilo di stupefacenti. E i due sono stati subito arrestati.

Non solo droga. Prosegue poi il lavoro della Polizia per debellare il fenomeno delle truffe ai danni dei più anziani. Ieri la Polizia è intervenuta in tre abitazioni pratesi prese di mira da malintenzionati, che si sono spacciati o per appartenenti alle Forze dell’ordine o per manutentori di pubbliche forniture.

I truffatori avevano cercato di raggirare le vittime per appropriarsi di denaro o di oggetti di valori. Purtroppo, in un caso l’anziano è caduto nel tranello. Mentre negli altri due i padroni di casa si sono resi conto della truffa in atto e hanno messo in fuga i malfattori, al momento ignoti.