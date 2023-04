Prato, buttato giù dal monopattino e rapinato

Prato, 14 aprile 2023 – Ieri, in tarda serata, un uomo è stato aggredito a Prato, nel quartiere ‘Soccorso’, mentre era su un monopattino.

E' stato rapinato da due uomini del portafoglio, contenente un centinaio di euro, e dello smartphone.

Un cittadino pakistano, che ha assistito alla scena, ha avvertito la polizia che ha iniziato le ricerche individuando dopo pochi minuti un ragazzo nigeriano di 20 anni, che è poi risultato essere uno dei due rapinatori, mentre tentava di nascondersi tra la vegetazione.

Quest’ultimo era già noto alle forze dell'ordine e, dopo una breve colluttazione con i poliziotti, è stato messo in sicurezza ed accompagnato in questura dove è stato riconosciuto dalla vittima, un cittadino cinese.

L’aggressore è stato arrestato per il reato di rapina e trattenuto in camera di sicurezza dove si trova in attesa del rito direttissimo.