Prato, a Milano Unica presentata la nuova collezione di Balli il Lanificio

Prato, 4 febbraio 2025 - Innovazione, investimenti e sperimentazioni sull'intelligenza artificiale. E' il modello che Balli il Lanificio sta portando avanti per sviluppare il brand aziendale nel mondo. Una progettualità che si è trasformata in cinque linee di tessuti, dal tecnico all'elegante, dal senza tempo alle fibre più pregiate, tutte caratterizzate da un richiamo alla natura e alla delicatezza del mondo botanico, con una particolare attenzione alle nuove esigenze imposte dai cambiamenti climatici. Tutto questo è 'Secret Garden' la collezione primavera/estate 2026 presentata da quest'oggi alla fiera del tessile Milano Unica. Il richiamo scelto dall'azienda pratese, insediata nel Fabbricone Storico, è quello al giardino nascosto, un campionario di fibre sofisticate e pesi alleggeriti, con colori tenuti e sfumati. Ma anche fantasie floreali e trattamenti tecnici che mostrano la sensibilità verso i temi della sostenibilità. Uno stand e una collezione dove ritrovare l'armonia semplice e sincera della natura. Fra i tessuti protagonisti della collezione troviamo il lino, una fibra naturale, fresca, resistente e biodegradabile, immaginata dal team design Balli su tutte e cinque le linee della nuova collezione e proposta anche in più versioni con viscose elastiche per dare un comfort di vestibilità dagli utilizzi vari. Ma anche il cotone una fibra ecologica e riciclabile, che troviamo sia in versione rigenerato che da fibra nuova.

“La collezione che oggi presentiamo, ha già portato nelle precedenti preview internazionali a più di 50 nuovi contatti – spiega Leonardo Raffaelli, managing director di Balli il Lanificio -. E stiamo registrando a oggi un significativo incremento del portafoglio ordini rispetto alla collezione estiva dell'anno precedente. Le sensazioni sono positive e questo inizio di anno ci rende sempre più fiduciosi per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Entrando nel dettaglio delle collezioni, ecco le cinque proposte di Balli il Lanificio. Si comincia con 'Balli NexGen', l'ultima linea nata che rappresenta il cambio di paradigma dei connotati della storia di Balli il Lanificio, perché sviluppa idee nuove contemporanee grazie a lavorazioni innovative su cui il lanificio si è misurato. Si continua poi con 'Balli Id', la linea che da sempre identifica la tradizione e l'artigianalità della cultura della storia dei prodotti Balli, con l'utilizzo delle lane e materie più nobili, con l'obiettivo della loro massima valorizzazione. E ancora 'Rafanelli', la linea iconica per capi senza tempo, che va a incubare progetti nuovi del lanificio, trovando poi identità di posizionamento sui vari mercati internazionali. La collezione prosegue con 'I' Balli', la linea più giocosa e audace del Lanificio, studiata per capi accessibili ma che non rinunciano a una particolare attenzione alla sostenibilità. Gli articoli nascono già pensati per essere al 100% certificabili, rendendoli particolarmente appetibili per lo sviluppo di capi per la generazione Z e per i millennial. Infine 'Balli Bold', la linea maschile che rappresenta un driver strategico e operativo per il lanificio, nata per incrociare la fluidità della moda di oggi e per soddisfare le esigenze dei clienti nei vari mercati internazionali.