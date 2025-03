Prato, 30 mila euro per i giovani volontari del Terzo settore

Prato, 26 marzo 2025 - 30 mila euro di finanziamenti per i sei progetti dell'area di Prato vincitori del bando “Siete presente. Giovani e associazionismo”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Il bando “Siete presente. Giovani e associazionismo” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni. “Siete presente dà voce ai giovani e permette loro di diventare protagonisti della società, dando un prezioso contributo al mondo del Terzo settore e al benessere della comunità attraverso i progetti selezionati dal bando, che hanno ricadute positive sul territorio e anche sulle associazioni che lo animano e quindi sui cittadini che lo vivono”, afferma Luigi Paccosi, presidente Cesvot. “Noi giovani non siamo solo il futuro, siamo il presente. Grazie a Giovanisì trasformiamo idee in cambiamento reale per le comunità. Questo bando di mezzo milione di euro è un investimento su chi ha voglia di fare la differenza oggi”, il commento di Bernard Dika, coordinatore Giovanisì-Regione Toscana.

“Siamo felici che prosegua l’impegno di Cesvot per aiutare a promuovere e valorizzare la presenza dei giovani nel terzo settore , nell’associazionismo e nei contesti di volontariato del nostro territorio con una generazione che ha un’infinità di competenze e di sensibilità su molti temi che hanno sempre più bisogno di trovare valorizzazione, spazio e cittadinanza. E’ fondamentale che il bando li coinvolga nei processi decisionali perché questo consente di favorire il ricambio generazionale all’interno degli enti che contribuiscono a prendersi cura del nostro territorio è anche perché permettono di dare valore a una generazione che soffre molto una condizione di precarietà e carenza di rappresentanza”, dichiara l'assessora alle Politiche giovanili Maria Logli. "Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato conferma la sua adesione al bando “SietePresente”, in cui riconosce la stessa volontà di dare priorità ai giovani e alle loro competenze che anima l’azione della Fondazione sul territorio. I progetti selezionati dimostrano la grande capacità creativa delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e la loro sensibilità nei confronti della comunità di cui fanno parte. Sicuramente un aspetto che rende questo progetto virtuoso è la presenza della rete istituzionale che lo promuove, un modello positivo da replicare e un volano di risorse", le parole di Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

I sei progetti vincitori

“Circoli Di Ascolto Al Centro, Coloriamo di Giovani i Muri dell'Indifferenza”, ente capofila Don Lorenzo Milani Odv, ente gruppo proponente Associazione Auser Vaiano la Sartoria Aps Associazione per l'invecchiamento attivo Ets, partner Agesci Gruppo Vaiano 1, Comune di Vaiano, Fondazione C.D.S.E., Gucci Bruno Associazione Culturale Ets, Istituto Comprensivo Statale Lorenzo Bartolini. Il progetto è stato finanaziato con 5.000 euro. “IN-HOUSE: laboratori sperimentali in Natura”, ente capofila Animal House Aps, enti gruppo proponente Apb - Associazione a Passeggio nel Bosco Odv, Cral Dipendenti Usl Prato Aps, Diapsigra Odv, Oasi Apistica Le Buche Odv, Pangea Odv, partner Alice Società Cooperativa Sociale, Azienda Usl Toscana Centro, Comune di Prato, I Numeri Sette Più Tre Società Cooperativa Sociale - Onlus, Istituto di Istruzione Superiore Francesco Datini, Provincia di Prato. Il progetto è stato finanaziato con 5.000 euro. “ExTeatro Inclusivo - Percorsi di Empowerement Giovanile tra Arte e Cultura”, ente capofila Accademia di San Giusto Aps, ente gruppo proponente Polisportiva Aurora Aps, partner Eram Società Cooperativa Sociale - Onlus, Mi Piace Eventi Srl, Parrocchia di San Giusto in Piazzanese. Il progetto è stato finanaziato con 5.000 euro. “CAMPO APERTO: FESTIVAL DIFFUSI DEI CIRCOLI ARCI DI PRATO”, ente capofila Circolo Ricreativo 29 Martiri Aps, ente gruppo proponente Arci Comitato Territoriale Prato Aps, Circolo Ricreativo 11 Giugno Aps, Circolo Ricreativo Bacchereto Aps, Circolo Ricreativo G. Rossi Aps, Circolo Ricreativo Meucci Tamare Aps, Circolo Ricreativo Schignano Aps, Circolo Ricreativo Sofignano dal 1952 Aps, Circolo Ricreativo Spola d'Oro Aps, Comune di Prato, Comune di Vaiano, Left Lab - Casa del Popolo L. Orsetti - Aps, Spazio Giovani. Il progetto è stato finanaziato con 5.000 euro. “S-piazza la notte! Divertimento...assicurato!”, ente capofila Centro di Solidarietà di Prato Aps, ente gruppo proponente Left Lab - Casa Del Popolo L. Orsetti - Aps. Il progetto è stato finanaziato con 5.000 euro. “Tessere Relazioni!", ente capofila Circolo Legambiente Aps, ente gruppo proponente Riciclidea Aps. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.