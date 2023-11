Prato, 16 supermercati aderiranno alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Prato, 15 novembre 2023 - Sta per tornare la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 18 novembre e a cui aderiranno più di 11mila supermercati in tutta Italia, di cui 16 nella provincia di Prato: cinque Conad (via 7 marzo, via Gherardi, via Catani, via Kuliciov, via Roma), una Sigma (via Ferraris), due Esselunga, (via Galilei, via Fiorentina), un Eurospin (via di Gello), due Panorama (via Ferrucci e Via Matteotti-Poggio a Caiano), tre Penny Market (via Ferraris, via Wangen, via Lombarda-Poggio a Caiano) e due Coop Ombrone Bisenzio (piazza Riconciliazione-Poggio a Caiano, via Ro). In occasione dell'iniziativa sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà.

“Stiamo attraversando un periodo carico di tensioni, difficoltà e paura, sia a livello nazionale che internazionale – commenta Leonardo Berni, presidente del Banco Alimentare della Toscana – e in questo contesto organizzare la 27ma della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ci riempie di gratitudine. Possiamo essere parte di un gesto che, oltre a dare immediato e concreto aiuto alle molte persone che in Toscana vivono difficoltà economiche, costituisce la miglior risposta alla cultura della guerra e della violenza, alla cultura della solitudine, pone un punto concreto di speranza: condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Ringrazio anticipatamente tutte le persone che con immutato slancio, da quasi 30 anni ci aiutano a portare avanti questa importante giornata”.

Nella provincia di Prato saranno coinvolti oltre 500 volontari, che saranno presenti nei supermercati con le loro pettorine arancioni. Tutto quello che sarà raccolto (lo scorso anno oltre 30 tonnellate di prodotti alimentari), sarà distribuito entro pochi giorni alle decine di enti e strutture caritatevoli (mense dei poveri, pacchi a domicilio, etc.) che assistono durante l’anno le persone bisognose del nostro territorio, e sono tante. I prodotti da acquistare sono gli alimenti non deperibili, principalmente olio, verdure e legumi in scatola, polpa e passata di pomodoro, tonno e carne in scatola, gli alimenti per l’infanzia. Chiunque voglia offrire la propria opera come volontario, singolarmente o magari in gruppi è sufficiente che clicchi su questo link https://colletta23.bancoalimentare.it/.