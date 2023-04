Pratiche edilizie: cambia il sistema per richiederle

In Comune è cambiata la modalità di ricerca delle pratiche edilizie sia per i cittadini che per i professionisti. Per le pratiche dal 1947 al 2004 è possibile la consultazione della banca dati online sul sito dell’ente. Per quelle successive al 2004 i professionisti hanno accesso al portale SUE mentre i cittadini possono chiedere una ricerca via mail ([email protected]) o telefonare allo 055.8750268. Per l’accesso agli atti: le pratiche dal 2007 ad oggi e i tre condoni 1985-1994-2004 sono in archivio in Comune e verrà risposto entro 30 giorni. Quelle antecedenti il 2007 sono in un archivio esterno e la documentazione richiesta verrà inviata in formato pdf via mail entro 30 giorni dalla richiesta. Da questo mese, inoltre, le richieste di accesso agli atti amministrativi per le pratiche edilizie potranno essere fatte solo sul portale "Sportello unico pratiche edilizie". I pagamenti si effettuano solo attraverso lo sportello unico: il contributo all’atto della richiesta è 10 euro e 10 euro per singolo fascicolodocumenti di atti giacenti in archivio, poi sul sito www.comune.carmignano.po.it c’è il tariffario completo.