Posta e filatelia, un convegno

Sono nove i relatori che il 16 marzo dalle 9 all’Archivio di Stato intervengono su "Antico e moderno in posta e filatelia". È il XXII Colloquio di storia postale, organizzato dall’istituto di studi storici postali "Aldo Cecchi" con l’Accademia italiana di filatelia e di storia postale. I relatori sono Enrico Bettazzi (I profughi di guerra in Toscana. Corrispondenze di esuli nella Prima guerra mondiale); Beniamino Bordoni (Chiamatele per nome: le riviste di ieri e di oggi); Giuseppe Buffagni (Le tasse sui giornali esteri nel Ducato estense); Giorgio Chianetta (Questione di grana); Luca Dermidoff (La corrispondenza pontificia via Tevere tra Roma e Fiumicino); Lorenzo Oliveri (I primi straordinari cinquanta giorni delle affrancature meccaniche); Flavio Pini (L’intero postale, un oggetto postale innovativo); Alcide Sortino (Uffici postali presso le sedi Eiar e Rai); Thomas Mathà (Bolli postali francesi utilizzati nella restaurazione pontificia).