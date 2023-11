"Portale Regione Toscana per Ricognizione Danni da Eventi Meteorologici"

E’ attivo il portale della Regione Toscana per la ricognizione dei danni causati a privati dagli eventi meteorologici di inizio novembre. I cittadini danneggiati potranno accedere al servizio online all’indirizzo internet servizi.toscana.itformulari. Sono disponibili anche tutorial e informazioni per facilitare la compilazione dei modelli che serviranno per la ricognizione dei danni. Sarà inoltre possibile scaricare il modello della delega nel caso si presentino denunce di danno per conto di un’altra persona. Per denunciare i danni subiti i cittadini dovranno registrarsi tramite Spid, Cns (tessera sanitaria) o Cie (carta identità elettronica). Una volta entrati sul portale dovranno cliccare sulla voce ‘compila nuovo formulario’, poi selezionare ‘emergenza alluvione novembre 2023’, inserire poi l’indirizzo dell’immobile e segnalare se si tratta dell’abitazione principale o meno.