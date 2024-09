Pontormo, finiti i lavori. C’è un nuovo ingresso

Scuole rinfrescate e con spazi esterni nuovi a Carmignano.

Domani prima campanella per tanti studenti. Ecco gli interventi conclusi dal Comune di Carmignano. In centro è stato realizzato il nuovo vialetto d’ingresso, dal parcheggio di Santa Caterina, costato circa 25.000 euro che da domani permetterà ai 350 studenti di accedere a piedi alla scuola media "Il Pontormo" in sicurezza senza dover passare dalla strada.

"Quello del vialetto è un intervento necessario – spiega l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni – anche per facilitare, qualora ce ne fosse bisogno, l’accesso ai mezzi di soccorso, che rientra nella pianificazione annuale della manutenzione degli edifici scolastici".

Altri interventi nel corso dell’estate sono stati effettuati alla primaria "Quinto Martini" di Seano con l’imbiancatura dell’edificio e la trasformazione a giardino di un campo da basket dismesso; poi le scuole dell’infanzia "Ida Baccini" di Seano e di Poggio alla Malva hanno visto il riordino delle parti esterne e dei giardini, anche procedendo (nel caso di Poggio alla Malva) alla pulizia e al ripristino delle caditoie.

"Insomma – aggiunge ancora Fratoni – tutto come da tabella definita anno per anno, insieme a più piccole manutenzioni di bagni e lavandini". Pronto a partire domani anche il servizio di scuola bus per circa 120 bambini, mentre la settimana successiva, a partire da lunedì 23 settembre, scatterà in tutti i plessi della scuola dell’infanzia e primaria il servizio di pre scuola mentre il post scuola inizierà il 30 settembre. Infine, il 30 settembre è il giorno di partenza anche della mensa scolastica.