Polizia, otto denunce ogni giorno Serraglio e movida: maxi controlli

PRATO

Sono state ben 14.466 le richieste di intervento arrivate al centralino della Questura nel corso del 2022, di cui 10.691 si sono trasformate in interventi di polizia. I permessi di soggiorno rilasciati sono stati ben 21.000. Un super lavoro per gli agenti della polizia di Prato il cui impegno è stato riassunto ieri dal questore Giuseppe Cannizzaro durante le celebrazioni per il 171° anniversario dalla fondazione della polizia di Stato. E i numeri non lasciano spazio a dubbi su quanto il territorio pratese sia impegnativo sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione: gli arresti sono stati 169, le denunce a piede libero 1.361. I delitti che si sono trasformati in denunce inviate all’autorità giudiziaria sono stati 2.844 (7,7 al giorno), dei quali 914 riconducibili a persone già denunciate (763) o arrestate (151). Sono questi alcuni dei numeri snocciolati dal questore Cannizzaro che ieri ha fatto gli onori di casa. I festeggiamenti sono cominciati nell’atrio antistante l’ingresso della Questura con la deposizione della corona di alloro in ricordo dei caduti della polizia ai piedi della lapide commemorativa. Alla breve cerimonia hanno preso parte il prefetto Adriana Cogode e il cappellano della polizia, don Gino Calamai, oltre ai funzionari e agli operatori e rappresentanti dell’associazione nazionale della polizia. La festa si è poi spostata al Museo del Tessuto alla presenza delle autorità civili e militari della provincia e ad alcuni studenti della scuola media del conservatorio San Niccolò. Oltre al prefetto Cogode, fra gli altri, erano presenti il sindaco Matteo Biffoni, il procuratore Giuseppe Nicolosi, il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, la consigliera regionale Ilaria Bugetti.

E’ stata l’occasione per il questore Cannizzaro di tracciare un bilancio dell’attività svolta dalla Questura nel corso del 2022.

"L’attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio nelle forme ordinarie – ha detto Cannizzaro dopo aver ringraziato gli agenti per il lavoro svolto – ha visto l’impiego di oltre 5.000 equipaggi della squadra volante a cui si aggiungono le oltre 350 pattuglie, soprattutto negli orari serali. È stata intensificata l’attività di controllo del territorio con il supporto del reparto prevenzione crimine che in quest’ultimo anno ha partecipato con 146 equipaggi".

Nei fine settimana – ha ricordato il questore –, sono stati effettuati 86 servizi finalizzati al controllo della movida a cui hanno partecipato tutte le forze di polizia, così come i servizi definiti ’ad alto impatto’, che da due mesi con cadenza costante la polizia sta eseguendo intorno alla stazione del Serraglio, area le cui criticità sono sotto gli occhi di tutti. Tante anche le misure di prevenzione emesse: 90 provvedimenti di avviso orale, 37 istruttorie per ammonimenti, 11 divieti di accesso ad area urbana, 28 fogli di via obbligatori. Importante e delicato è stato il lavoro svolto dall’ufficio Immigrazione: in un anno ha emesso più di 21.000 permessi di soggiorno a cui si affianca l’attività di espulsioni e accompagnamenti ai centri di permanenza degli stranieri irregolari.

Menzione anche alla squadra mobile che ha svolto indagini importanti come quelle sulla maxi truffa sui camici per l’emergenza Covid che ha portato a 16 misure cautelari e all’esecuzione di un sequestro preventivo di 43 milioni di euro. Infine, il rilascio e il rinnovo dei passaporti che ha impegnato non poco la divisione di polizia amministrativa: le pratiche sono triplicate in un anno passando da 3.800 a 10.000.

L.N.