Politeama: si alza di nuovo il sipario. Spazio alla danza con "Ballade"

Riaprono per fortuna i teatri. È il ritratto di due generazioni in punta di piedi, fra Chopin e i CCCP, un viaggio musicale fra epoche diverse in uno spettacolo unico in scena giovedì 16 novembre (alle 21) al Politeama. In Ballade l’effervescenza degli anni Ottanta incontra le inquietudini dei nostri tempi nello spettacolo di MM Contemporary Dance Company, vincitore del premio Danza & Danza come migliore produzione italiana del 2022 che approda a Prato grazie alla collaborazione con Florence Dance Festival (biglietti da 15 a 25 euro). Sulle note delle coreografie di Enrico Morelli (Elegia) e Mauro Bigonzetti (Ballade) i brani interpretati dai danzatori della MM Contemporary Dance Company accompagneranno il pubblico in un viaggio tra generazioni diverse: Ballade di Bigonzetti racchiude uno spaccato degli anni Ottanta, decennio che ha ormai perso i suoi confini temporali per diventare simbolo di un’epoca, mentre Elegia di Morelli è ambientato e racconta la nostra epoca attuale che porta vertigine e smarrimento, ma anche la rinnovata speranza di un nuovo inizio. Due coreografi dalle diverse cifre stilistiche chiamati dalla stessa compagnia e ispirati a riferimenti letterari diversi: la poesia di Mariangela Gualtieri e le opere di Pier Vittorio Tondelli. Nel racconto corale di Ballade riecheggiano diversi autori protagonisti di quel periodo, da Prince a Frank Zappa, da Leonard Cohen ai CCCP: la coreografia è ispirata anche a una delle voci letterarie più significative dell’epoca con un omaggio allo scrittore Pier Vittorio Tondelli.

I passi di Elegia invece si dipanano in una danza corale e romantica attraverso un vortice di linee e traiettorie valorizzate dal Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in Mi minore di Chopin e dalle musiche di Giuseppe Villarosa: un elogio della cura e dell’attenzione verso gli altri in un tempo segnato dalla solitudine e dello smarrimento acuito dalla pandemia, amplificato dalle parole della poetessa Mariangela Gualtieri. Il lavoro di ricerca sulla poesia, del resto, rappresenta uno dei fili della programmazione del Politeama Pratese con il ciclo La farmacia delle parole a cura di Teatro Metropopolare al Ridotto (prossimo appuntamento mercoledì 29 novembre, alle 21). È possibile acquistare i biglietti attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.