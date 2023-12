Politeama, note d’autore. Otto concerti per tutti. E una serata speciale di musica per l’alluvione

Otto concerti, otto serate di musica al Politeama con Fonderia Cultart: ecco gli appuntamenti. Si parte domani alle 21 con i Dream Gospel Voices, uno dei migliori ensemble della scena gospel contemporanea, formato dalle più talentuose voci di Harlem. Mercoledì 27 dicembre una grande serata a sostegno del Comitato Pro Emergenze, che mette insieme le più interessanti voci del panorama musicale cittadino e ospiti che hanno segnato la storia della musica italiana. Un concerto ideato da Riccardo Onori in cui gli artisti, che si esibiranno gratuitamente, sostengono la ripartenza della città. Sul palco: Legno, Fantasia Pura Italiana, Porto Flamingo, Finaz (Bandabardò), Irene Grandi, Simona Bencini, Bulagata, Tony Reale, Blebla, Paolo Benvegnu, Giuseppe Scarpato, Danny Bronzini, Marco Cocci, Sabina Sciubba, Valentina Banci, Gemelli Siamesi. La band che accompagnerà gli artisti è composta da Alberto Floridi (batteria), Marco Polidori (basso), Michele Papadia (tastiere), Marco Caponi (sax), Riccardo Onori (chitarra). Il 17 Febbraio ci sarà We will rock you, uno degli spettacoli più rappresentati al mondo, scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May dei Queen (ha collezionato 35.000 presenze in 30 repliche nella prima parte del tour 2023). Tutta l’energia dei brani dei Queen, cantati in lingua originale e suonati live da un’eccezionale band accompagnati da coreografie esplosive per oltre due ore e mezza di spettacolo. Ed ancora ai Queen è dedicato Long Live the Queen, il grande spettacolo della tribute band considerata numero uno in Europa, in scena domenica 18 febbraio. Venerdì 22 marzo ecco il Banco del Mutuo Soccorso e l’11 aprile ai Nomadi, che festeggiano i 60 anni di carriera e che continuano ad avere un posto speciale nel cuore di chi ama la buona musica. Infine il 19 aprile, un tributo a Fabrizio De Andrè, con lo spettacolo Parole di Faber: da non perdere. L’ottavo concerto? Una sorpresa che sarà svelata la prossima settimana. I biglietti per i concerti sono già disponibili su Ticketone e al botteghino del Politeama. "Tutte le volte che partecipiamo a un concerto, quando le luci si spengono, dalla sala si leva come un sospiro, un soffio. E’ come se accompagnasse l’ingresso in un luogo e in uno spazio diversi. Il passaggio dal reale al fantastico: il mondo della musica nel quale è così bello lasciarsi andare", dice Francesco Fantauzzi, di Fonderia Cultart.