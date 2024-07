Politeama, musical per gli adulti. Corsi e settimana di prova gratis

Alzi la mano chi non ha mai visto "Grease", "Moulin Rouge", "Dirty Dancing". Senza stare a scomodare i miti più leggendari della storia del musical, si può mettere le ali al sogno di calcare il palcoscenico a ogni età. Il corso di musical per adulti sarà una delle novità della prossima stagione del Politeama Educational: dopo tre anni di fruttuosa collaborazione con la Scuola del Teatro Musicale, la Fondazione Politeama Pratese punta ora a rilanciare un’area strategica per l’attività del teatro cara alla compianta fondatrice Roberta Betti, quella della scuola di musical. Dopo la pausa estiva, a settembre sarà tempo di iscrizioni per i corsi di teatro musicale suddivisi su tre tipologie, junior (bambini), teen (adolescenti) e adulti (over 18): anche i più grandi potranno dunque prendere lezioni di recitazione, canto e movimento coreografico, con una proposta mirata in orario serale per un pubblico più maturo che vuole scoprire questo mondo in modo amatoriale, con un’esperienza di arricchimento personale e artistico che faccia acquisire le competenze necessarie in danza, canto, recitazione. E magari per i grandi sarà una bellissima esperienza andare in scena sul palco del Politeama per lo spettacolo di fine corso insieme ai propri figli, anche loro iscritti, condividendo emozioni e divertimento. Fa parte dello statuto della Fondazione, del resto, la promozione dei corsi di musical che così quest’anno si arricchirà di un’offerta nuova: le iscrizioni prenderanno il via mercoledì 11 settembre e i corsi si svolgeranno nei locali del teatro.

Un’altra novità riguarderà il primo approccio ai corsi: non ci sarà più la formula del classico "open day" ma sarà prevista una settimana gratuita di prova per tutti gli allievi, bambini, adolescenti e adulti. Agli inizi di settembre verranno fornite informazioni più dettagliate sull’attivazione dei corsi; per informazioni è possibile rivolgersi alla biglietteria del teatro scrivendo a [email protected]. Prosegue intanto la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale del Politeama, intitolata "Classico e/è contemporaneo". La vendita dei singoli biglietti per gli spettacoli in abbonamento inizierà invece martedì 24 settembre. Info: www.politeamapratese.it