Prato, torna il cartellone Politeama Educational: cinque rassegne e trenta spettacoli

Prato, 14 settembre 2023 - "Più teatro a scuola, più scuola a teatro per contrastare la povertà educativa e rafforzare la coesione sociale. Un teatro che guardi al futuro deve sentire l’urgenza di allargare il pubblico, anche formando nuove generazioni di spettatori".

E' questo lo spirito - spiegato attraverso le parole di Beatrice Magnolfi, presidente del Teatro Politeama Pratese - che ha portato alla nascita del cartellone Politeama Educational 2023/24, intitolato "Planare d'alto". Trenta spettacoli e cinque rassegne con uno sguardo attento sul teatro civile, i temi ambientalisti e l’attualità come l’intelligenza artificiale. L'evento, patrocinato dal comune di Prato con la sponsorizzazione della Signo srl, proprietaria dei supermercati Conad di Prato, si terrà da settembre a marzo e sarà ispirato in particolare alla figura di Italo Calvino, nel centenario della sua nascita.

Gli spettacoli saranno dedicati ad un pubblico di tutte le età, con un'offerta variegata e che vuole puntare ad attirare in teatro soprattutto le nuove generazioni.

E' questo il caso della rassegna "Prima a Teatro", dedicata ai bambini dai 3 anni in su e alle loro famiglie e che prevede otto recite (due in più rispetto alla scorsa stagione): sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, alle 17, I brutti anatroccoli; sabato 7 e domenica 8 ottobre, alle 17, Scherzo a tre mani; domenica 15 ottobre, alle 15:30 e alle 17, Accadueò; sabato 28 e domenica 29 ottobre, alle 17, Wonder-land.

Agli studenti delle secondarie di primo e secondo grado verranno invece proposti contenuti di carattere storico e civile attraverso la rassegna "Un mondo migliore", composta da tre spettacoli: venerdì 24 novembre, alle 10:30, Possiamo salvare il mondo prima di cena; martedì 23 gennaio, alle 10:30, Herr Doktor; giovedì 7 marzo, alle 10:30, Se dicessimo la verità - ultimo capitolo.

Sempre più ricca la proposta del ciclo Capolavori dietro le quinte, il format ideato nel 2022 che va alla scoperta dei capolavori della letteratura italiana e straniera mediante una modalità di teatro interattivo. Tre gli appuntamenti di questa rassegna in cartellone: mercoledì 6 dicembre, alle 10:30, Pensa a ciò che resta fuori.

Una mattina con Calvino; da martedì 16 a giovedì 18 gennaio, alle 10:30, Shakespeare da tavolo; da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio e da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio, alle 10:30, Frankenstein e la sua creatrice Mary Shelley.

Si passa poi alla rassegna rivolta ad un pubblico adulto e con ospiti definiti di volta in volta, La farmacia delle parole, fatta di dialoghi sulla poesia nella società contemporanea, in programma mercoledì 4 ottobre e in altre due date a dicembre (da definirsi), Prima serata dedicata al poeta e drammaturgo Giuliano Scabia. Luci accese al Ridotto anche per Avanguardie, frutto di una rinnovata collaborazione con Teatro Metropopolare (che cura anche La farmacia delle parole): quattro laboratori-spettacolo nel mese di settembre (il primo si è svolto sabato 9: gli altri sono previsti sabato 16, 23 e domenica 24 settembre alle 17:30) dedicati alla figura di Gianni Rodari per bambini dai 5 ai 10 anni.