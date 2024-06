Politeama: da oggi i nuovi abbonamenti

Da oggi, lo ricordiamo, è possibile sottoscrivere l’abbonamenro al Teatro Politeama per chi non era abbonato nella scorsa stagione, il pubblico che si affaccia per la prima volta a un rapporto più fidelizzato con il teatro e vuole garantirsi il posto migliore in platea o in galleria. Sempre da oggi inizierà la prevendita dei biglietti singoli per gli spettacoli fuori abbonamento: mentre è tutto esaurito per Venere Nemica con Drusilla Foer (15-16 ottobre) e Personaggi con Antonio Albanese (8-9 novembre: unica data in Toscana), meglio non perdere tempo se si vuole ammirare dalle prime file uno straordinario Neri Marcorè (foto) nel nuovissimo musical in Sherlock Holmes – Il Musical (25-26 gennaio), ma anche A Christmas Carol con Roberto Ciufoli (27 dicembre) e Fame. Saranno famosi (15-16 febbraio) del regista Luciano Cannito. Fuori abbonamento anche la danza con una versione sensuale della Carmen del Balletto di Milano (19 dicembre). La biglietteria del Politeama è aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Chi non è in città può prenotare l’abbonamento per telefono o per mail (0574 603758; [email protected]) e pagare tramite bonifico bancario. Info: www.politeamapratese.it.