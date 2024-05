Poggio, rivoluzione 66. Cambia la circolazione. Tutte le novità in arrivo

PRATO

Conto alla rovescia per la nuova viabilità a Poggio a Caiano, un cambiamento con quale dovranno fare i conti anche molti pratesi. Il sindaco di Poggio, Riccardo Palandri, ha firmato l’ordinanza e così al termine dei lavori di rifacimento della segnaletica partirà il nuovo assetto viario. In particolare gli interventi per la segnaletica inizieranno la prossima settimana (salvo maltempo) e dureranno alcuni giorni. Riguarderanno la strada regionale 66, che è stata dotata di manto fonoassorbente, e altre strade. Entrando nel dettaglio, una delle modifiche più importanti riguarda via Vittorio Emanuele che tornerà a doppio senso di marcia. Saranno tolti gli stalli per la sosta sul lato sinistro in direzione ponte all’Asse, mentre resteranno quelli sul lato destro della carreggiata con sosta regolata da disco orario. Sul ponte all’Asse istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, delle aziende di pubblica utilità della raccolta dei rifiuti in ingresso e in uscita dal ponte. Sarà istituito il senso unico nel tratto da largo Mazzei a via Pratese (parallela di via Lorenzo il Magnifico) in direzione ponte al Molino ma con divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiori a 35 quintali non adibiti al trasporto di persone eccetto veicoli di soccorso e Alia. Via Pratese sarà a doppio senso di marcia dall’intersezione con via Lorenzo il Magnifico fino al confine comunale (ponte al Molino). Sempre in via Pratese saranno tolti tutti gli stalli per la sosta delle auto. Da via Sottombrone si potrà svoltare sia a destra (direzione ponte al Molino) sia verso le scuderie. Questo perché la nuova viabilità prevede il doppio senso sul ponte al Molino, dove sarà istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, delle aziende di pubblica utilità della raccolta dei rifiuti in ingresso e in uscita dal ponte.

Per quanto riguarda il ponte alla Furba a Poggetto ci sarà, invece, il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiori a 7,5 tonnellate fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, delle aziende di pubblica utilità della raccolta dei rifiuti, dei mezzi di approvvigionamento di beni essenziali e per carico e scarico merce fino a 26 tonnellate. I veicoli di massa a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate potranno accedere nel comune di Poggio esclusivamente sia in ingresso che in uscita dal ponte alla Furba: in ingresso da via Statale SS.66-via Regina Margherita-via Matteotti-via Aldo Moro-via Risorgimento o via Carmignanese. In uscita: via Risorgimento o via Carmignanese-via Aldo Moro-via Matteotti-via Regina Margherita-via Statale SS.66.