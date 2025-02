Poggio a Caiano, successo per la sfilata del cappello di paglia di Signa

Poggio a Caiano (Prato), 2 febbraio 2025 - La storia delle scuderie medicee di Poggio a Caiano, la bellezza dei cappelli di paglia di Signa e la bontà dei prodotti tipici di Carmignano. Si può riassumere così la serata di sabato con la sfilata “Un fiume di paglia” che ha letteralmente incantato i presenti all’interno delle scuderie medicee. La sfilata è stata organizzata dalle amministrazioni comunali di Poggio, Signa e Carmignano a conclusione del calendario “Dall’Ambra all’Arno” che ha visto la realizzazione di diversi eventi diffusi sui tre territori comunali. Quella di sabato è stata una sfilata che che ha voluto celebrare i cappelli di paglia di Signa del consorzio del ‘Cappello di Firenze’ e mettere in luce la bellezza e la cultura dei tre territori comunali organizzatori. Le modelle hanno indossato una varietà di cappelli: dai più classici ai più innovativi, che hanno messo in risalto la maestria dei designer locali. Le tre uscite delle modelle sono state intervallate da canzoni eseguite da Gaia Italiano e dagli interventi di Daniela Meucci, vice presidente del consorzio “Il cappello di Firenze” (che ha offerto i cappelli della serata), la realtà costituita nell’ambito dell’associazione degli industriali della Provincia di Firenze nel 1986, e poi Andrea Landini presidente del “Consorzio di tutela dei vini di Carmignano” e dalla vice sindaco di Poggio a Caiano Diletta Bresci che ha illustrato brevemente la storia delle scuderie medicee e del museo “Soffici e del ‘900 italiano’. La serata si è conclusa con la sfilata dedicata alla leggenda di Ambra e Ombrone anticipata dai versi declamati dall’attore Lorenzo Lenzi. Il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, nel suo saluto ha ricordato della collaborazione dei tre Comuni: “Spero sia l’inizio di un percorso che ci vede lavorare insieme – ha detto Palandri – Il calendario “dall’Ambra all’Arno” è stato un successo che ha visto il susseguirsi di tante iniziative una diversa dall’altra”. Sulla stessa scia il primo cittadino di Carmignano Edoardo Prestanti che ha ribadito come questa collaborazione abbia portato frutto: “Sicuramente – ha sottolineato – la riproporremo”. Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, ha parlato di quanto offrono i tre territori comunali: “Penso alla grande bellezza delle ville medicee e delle altre ville – ha commentato – e poi i campi lavorati con attenzione, i boschi tenuti con cura e una Piana che attira sempre più turisti. Abbiamo l’arte, la natura e la creatività”. Fra gli ospiti l’onorevole Chiara La Porta, il consigliere regionale Martini e il presidente della Toscana Eugenio Giani che ha speso parole di apprezzamento per la sfilata e per l’ottima riuscita del calendario “Dall’Ambra all’Arno”. Al termine c’è stata una degustazione di vini e di prodotti tipici di Carmignano. I tre sindaci si sono, infine, regalati libri del loro territorio. Maurizio Costanzo