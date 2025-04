Poggio a Caiano si trasforma nella capitale degli scacchi

Poggio a Caiano, 22 aprile 2025 – Un pomeriggio all’insegna del fascino millenario degli scacchi, aperto a tutti, appassionati e curiosi, grandi e piccoli: sabato 10 maggio, dalle ore 16 alle 19, le Scuderie Medicee di Poggio a Caiano ospiteranno la Giornata degli Scacchi, un evento promosso dai Lions Club Poggio a Caiano Carmignano Medicei, Montecatini Terme e Leo Montemurlo, in collaborazione con il Comune di Poggio a Caiano.

Protagonisti assoluti saranno i Maestri dell’A.D. Circolo Pratese degli Scacchi, che accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta del "nobil giuoco", con dimostrazioni, lezioni per i principianti e partite aperte a tutti. Per i più piccoli sarà disponibile una suggestiva scacchiera gigante da giardino, mentre numerose scacchiere saranno pronte per il gioco libero.

Momento clou della giornata sarà l’esibizione in simultanea: un Maestro affronterà quindici avversari contemporaneamente, muovendosi di scacchiera in scacchiera. Un’emozionante prova di concentrazione e memoria, che renderà tangibile la complessità e la bellezza di questo sport della mente.

Gli scacchi non sono solo un gioco: sono palestra per il pensiero, per l'autocontrollo, per la gestione delle emozioni. Ogni mossa richiede visione, strategia, intuito. Ogni errore diventa occasione di crescita. E proprio per questo i Lions hanno voluto dedicare una giornata a questa disciplina: perché il gioco degli scacchi è formativo per i giovani, stimolante per ogni età, e unisce divertimento e riflessione come pochi altri strumenti educativi sanno fare.

L'ingresso è libero. Un’occasione preziosa per avvicinarsi a un gioco antico, che insegna a pensare prima di agire, a cadere e rialzarsi, a vincere con umiltà e a perdere con dignità.