Camper senza assicurazione multato due volte in tre mesi. La polizia municipale di Poggio a Caiano, ha individuato in via Lombarda un veicolo in sosta privo di assicurazione, scaduta il 29 agosto. Il camper era già stato multato il 21 luglio. Ora, il proprietario dovrà pagare la sanzione di 1.732 euro oltre

alle spese di custodia nonché l’assicurazione per il mezzo che copra almeno 6 mesi.