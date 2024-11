Podistica. Medicea in gran forma

Podistica Medicea sugli scudi. In attesa della 40esima Firenze Marathon, al Palio Fiorentino, valido quest’anno come campionato toscano per la distanza dei 10 km, è stata la società medicea a mettersi in luce classificandosi sesta nella classifica per società al maschile nel campionato Toscana Fidal e prima tra le società dell’area metropolitana. "È un grande risultato per una squadra piuttosto giovane, nata solo nel 2019, che risulta essere la prima società al traguardo nelle province di Firenze, Prato e Pistoia - spiega il presidente, Moreno Deiana -. Individualmente spicca il sesto posto assoluto di Mohammed El Ouardy, classe ‘95, con l’ottimo crono di 31’33". In squadra c’erano anche Fabio Marinelli, Edoardo Boretti, Andrea Tronci, Matteo Lenzi, Davide Sereno, Niccolò Bardazzi, Andrea Brachi, Francesco Bani, Erich Fusco, Stefano Marini, Marco Paoli, Fabio Baldi, Lorenzo Desii, Antonio Brachi e Francesco Guzzardi, che insieme hanno ottenuto davvero un risultato impensabile fino a poco tempo fa"

L.M.