Pizzutelli, rinforzo pronto. E Marino lascia i lanieri

Dopo le voci diffusesi nei giorni scorsi, adesso è ufficiale: Roberto Marino non farà più parte della rosa del Prato, con effetto immediato. Già, perché il club biancazzurro ha accontentato la richiesta del calciatore di cambiare aria. Le parti hanno trovato l’accordo per la rescissione consensuale del contratto. Il centrocampista classe ‘98, arrivato a rinforzare la compagine laniera durante l’estate scorsa, chiude così la sua avventura con la società del presidente Stefano Commini con un bottino di 14 presenze, totalizzate fra campionato e coppa, oltre a due reti. Il Prato perde quindi un pezzo pregiato del proprio organico, ma al contempo accoglie ufficialmente Federico Pizzutelli, che aveva già cominciato ad allenarsi agli ordini di mister Marco Mariotti da giovedì. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, nella prima parte di questa stagione il classe ‘95 ha indossato la maglia del Ragusa, nel girone I di serie D, collezionando otto presenze fra campionato e coppa, l’ultima delle quali risale al 3 novembre. Il nuovo centrocampista biancazzurro vanta oltre 50 gettoni in serie C, dove ha vestito le casacche di Savoia 1908, Torres 1903 e Matelica, e più di 200 in serie D. Pizzutelli conosce benissimo questa categoria, che ha affrontato con Olympia Agnonese, Bisceglie, Potenza, Barletta, Vastese, Milano City, Roccella, Campobasso, Molfetta, Francavilla, Arezzo, Bitonto e Gladiator. Un rinforzo d’esperienza per Mariotti, che con l’ex Ragusa e Mattia Cozzari in più nell’arsenale potrà ridisegnare la propria mediana. Il posto da titolare di Marino potrebbe però essere preso, almeno domani contro la Cittadella Vis Modena (calcio d’avvio alle 14.30), da Alessio Rossi.

Vedremo quelle che saranno le scelte del tecnico dei lanieri, che oltre a Marino hanno salutato anche Moussaid Zakaria (pure per lui rescissione del contratto). Per quanto concerne il match in programma allo stadio Allegretti, i sostenitori del Prato hanno la possibilità di acquistare anche oggi il biglietto esclusivamente presso il botteghino dello stadio Lungobisenzio in via Firenze, dalle 10.30 alle 15.

Francesco Bocchini