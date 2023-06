Più controlli nel weekend Ecco la stretta sulla movida

In due mesi, da metà aprile a metà giugno, sono stati svolti 34 servizi relativi alla movida, sono stati impiegati 89 equipaggi delle forze di polizia, sono state controllate 412 persone. E ancora: sono stati effettuati 14 posti di controllo, controllati 150 veicoli, elevate sei multe e quattro persone sono state denunciate.

E’ il bilancio dell’attività di controllo nelle serate della movida che è stato reso noto ieri durante il comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura. Al tavolo, presieduto dal prefetto Adriana Cogode, hanno partecipato il questore Giuseppe Cannizzaro, i comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di finanza, Francesco Zamponi e Enrico Blandini, l’assessore Flora Leoni ed il comandante della polizia municipale Marco Maccioni per il Comune e Monia Faltoni, consigliera provinciale.

Tra i temi all’ordine del giorno, c’era l’esame della sicurezza della città, e in particolare di quella

del centro storico dopo gli episodi avvenuti di recente come ad esempio, l’aggressione ai danni di un marocchino in piazza del Comune che è stato colpito con una bottiglia nel viso. Episodi di degrado e violenza che che hanno destato allarme sociale e preoccupazione fra diversi esercenti del centro.

"E’ stata usata la massima attenzione nella pianificazione dei servizi interforze di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto alla criminalità diffusa – fanno sapere dalla Prefettura –, oltre che alla verifica delle situazioni che più impattano sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Negli ultimi due mesi sono state rafforzate le misure di controllo durante la movida soprattutto nei giorni prefestivi e nel fine settimana". Fra i reati a cui si è posto maggiore attenzione ci sono i furti, rapine e scippi, ma anche quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, da sempre molto diffuso nel centro città. Motivo per cui a tutti i controlli che sono stati eseguiti si aggiungono quelli che sono stati svolti in collaborazione con le unità cinofile antidroga, in tutto 26 servizi straordinari sul territorio. Grazie alle verifiche sono stati sequestrati oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti. I servizi andranno avanti nei prossimi fine settimana secondo la programmazione stabilita dal comitato.