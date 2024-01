Più alberi e spazi verdi. Gli investimenti 2024

Grande impegno sul verde. Il 2023 è stato un anno straordinario per la promozione degli spazi verdi di Montemurlo:, oltre all’inaugurazione del centro cittadino, altre due parchi sono stati oggetto di riqualificazione straordinaria.

Al giardino Gandhi di via Toti a Oste è stata inaugurata una nuova area giochi e uno spazio ‘fitness’, una vera palestra all’aperto con attrezzature idonee per fare attività motoria.

Riqualificato anche il giardino Meoni a Bagnolo con un intervento del costo di circa 80mila euro che ha visto l’installazione di nuovi giochi, la creazione di nuovi vialetti pedonali e la sostituzione di tutti gli arredi. Il 2023 è stato anche un anno straordinario anche per le piantumazioni degli alberi.

Oltre ai circa 300 alberi che si trovano nel nuovo parco urbano, sono stati piantumati quasi 100 alberi in tutto il territorio comunale. L’ultimo intervento ha riguardato via Berlinguer con la messa in posa di 48 piante (17 liquidambar e 31 peri da fiore).

Il 2024 non sarà da meno: l’anno appena iniziato riprenderà proprio con interventi di manutenzione nelle aree verdi in cui l’alluvione ha creato alcuni piccoli danni. In particolare i lavori riguarderanno il giardino "Erasmo Meoni" di Bagnolo dove le piogge eccezionali e l’ondata di acqua che ha invaso il paese ha provocato alcuni affossamenti tra i vialetti e le arEe verdi intorno.