Pittura, armocromia e danza. Ecco i corsi di AttivaMente

Corsi per grandi e piccini, per imparare cose nuove o perfezionarsi. E’ uscito il programma primaverile di "AttivaMente", i corsi promossi dal Comune di Carmignano in collaborazione con associazioni e cittadini. Per i più giovani ci sono corsi di disegno a tempera (dagli 8 al 12 anni) alla casa del popolo di Seano (13 maggio-3 giugno) il martedì dalle 17 alle 18 oppure per gli over 18 quelli con acrilico, il giovedì dalle 21 alle 22,30. Il 9 inizia il corso di danza di società di tradizione ottocentesca alla palestra della scuola di Seano con lezioni il venerdì dalle 21 alle 22,30. Per gli appassionati di astronomia Alessandro Drovandi propone un corso sul sistema solare e il cielo in biblioteca. Vorresti diventare armocromista? Laura Ceragioli, consulente di immagine, sabato 10 racconterà questo mondo in biblioteca a Seano dalle 15 alle 17. Giampaolo Matulli, commercialista, spiegherà invece come investire bene i soldi in tre lezioni allo Spazio Giovani, da stasera (ore 21-22). Per ragazzi dagli 11 anni c’è il gruppo "Manga & Talk" per scoprire il mondo del fumetto e del manga&mine sabato (dalle 17,30 alle 19,30 in biblioteca). Poi ancora corsi di cucito e uncinetto. Il calendario sul sito www.comune.carmignano.po.it. I corsi sono gratuiti, per informazioni e iscrizioni: 055.8750252 – 250 oppure e-mail [email protected].