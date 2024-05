Pitti uomo, l’energia della moda. A caccia di affari con l’estero

Scatta il conto alla rovescia per l’appuntamento con il fashion maschile internazionale con Pitti Uomo, che si svolgerà dall’11 al 14 giugno alla Fortezza da Basso a Firenze. Sono 790 i brand in totale presenti in fiera (in calo di qualche decina di presenze rispetto allo stesso periodo del 2023) e di questi 340 circa (il 43%) proviene dall’estero. All’edizione numero 106 della kermesse fiorentinta non mancano neppure le proposte dal distretto pratese, sebbene il numero degli espositori sia più contenuto rispetto a giugno dello scorso anno. Saranno, infatti, una decina i brand e le aziende pratesi ad esporre le loro collezioni per la primavera-estate 2025 in una Fortezza da Basso che avrà come filo conduttore degli allestimenti Pitti lemon, un’ondata di energia pensata dal creative director Angelo Figus ed interpretata da Giordano Poloni, illustratore tra i più apprezzati e collaboratore di riviste e quotidiani internazionali.

Il salone di Pitti Uomo sarà suddiviso in cinque sezioni (Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out), a cui si aggiunge la presenza delle aree speciali S|Style e Vintage Hub. In vetrina alla kermesse di Firenze troveremo le proposte dei pratesi Faliero Sarti, Rifò, Bob, Okkia, Max Rohr, Casa Isaac, Grp, Original vintage style, 40Weft, Gianni Lupo. Tra gli assenti giustificati c’è Jonathan Targetti, candidato alle elezioni comunali a Prato e che non può essere presente con lo stand del suo The Quartemaster. Non solo collezioni, ma il distretto sarà in fiera anche con i modelli che l’agenzia Alex model ha ingaggiato per sfilate ed eventi collaterali al salone del fashion maschile. Accanto al menswear, anche tanto lifestyle con accessori e oggetti di design, sempre più presenti tra le proposte dei principali concept store e delle migliori boutique.

Sostenibilità e nuove frontiere caratterizzano lo stand di Rifò, come spiega Niccolò Cipriani: "Abbiamo due nuovi prodotti: il lino 100% riciclato da origine pre consumer e fibre di viscosa a marchio Lenzing EcoVero, realizzate con materie prime naturali e rinnovabili di legno, proveniente da piantagioni forestali sostenibili. Queste fribre sono certificate con il marchio Ecolabel Ue. La viscosa è 20% viscosa riciclata pre-consumer certificata, 80% viscosa Lenzing™ Ecovero".

Sa.Be.