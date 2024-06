Pitti guarda alla mostra su Albini

La mostra "Walter Albini. Il talento, lo stilista", in corso fino al 22 settembre al museo del Tessuto di Prato, è inserita all’interno del calendario eventi di Pitti Immagine Uomo 106. Ad annunciarlo è la Fondazione Museo del Tessuto di Prato.

In occasione dell’ultimo giorno di fiera, domani alle 14 il museo organizza un transfer gratuito Firenze-Prato su prenotazione, con partenza da Piazzale Montelungo, per permettere al pubblico internazionale di Pitti di vedere la grande mostra dedicata al pioniere del Made in Italy, stilista, padre nobile del prêt-à-porter e del total look. La prenotazione è obbligatoria (occorre chiamare lo 05741837859 o scrivere a [email protected].).

La mostra su Albini rende omaggio a un genio e pioniere assoluto del Made in Italy, protagonista indiscusso della moda italiana del Novecento. Disegni, bozzetti, fotografie, documenti d’archivio, moltissimi abiti e accessori spesso inediti e mai esposti, disegnano un ritratto esaustivo di questo straordinario stilista e documentano la sua grande capacità creativa e progettuale, dal periodo giovanile (1959) alla sua scomparsa (1983).