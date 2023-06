Pitti filati, il distretto in vetrina Al via co il focus sull’Ecodesign

Pitti filati edizione 93 apre i battenti da stamani fino al 30 giugno alla Fortezza da Basso a Firenze: i produttori di filati pratesi sono 29 più 7 aziende legate comunque al settore tessile.

Sono 36 le realtà del distretto tra le 120 presenti al salone internazionale dei filati per maglieria con le collezioni autunno-inverno 2024-2025.

Tra le novità nel campo della sostenibilità si assiste al debutto di Filidarte Group, la piattaforma dei filati italiani della società - Ethica Global Investments. Obiettivo di Filidarte, di cui fa parte il lanificio dell’Olivo e manifattura Sesia, è la continua crescita finalizzata a rappresentare una proposta completa di eccellenze nei filati di qualità Made in Italy. Da qui alla fine del 2023 sono previste nuove aggiunte dalla filiera dei filati Made in Italy in ottica di creare un modello multi-specialist. Nel corso del 2022 il gruppo ha raggiunto la soglia dei 45 milioni di euro di fatturato. Oltre la metà delle vendite, suddivise in 92% maglieria e 8% aguglieria, è generata all’estero (Francia e Nord America). Altra novità del primo giorno è il talk che il Centro di Firenze per la Moda Italiana presenta facendo un focus sulle opportunità e i punti critici del nuovo scenario rappresentato dall’introduzione del Regolamento Europeo sull’Ecodesign. L’appuntamento è per stamani alle 11 all’UniCredit Theatre (Sala della Scherma, Fortezza da Basso). "Lo scenario del prossimo futuro per le nostre aziende prevede l’obbligo di una progettazione che dovrà mettere al centro l’economia circolare e il ciclo vitale dei prodotti - dice Andrea Cavicchi, imprenditore pratese e membro del cda del Centro di Firenze per la Moda Italiana - La dimensione dell’Ecodesign rappresenta una nuova frontiera per i nostri creativi ed è una sfida che da oggi investe soprattutto il mondo delle scuole e delle accademie di moda, pubbliche e private". I pratesi in fiera sono C.T.F., Casa del filato, Cofil, Ecafil Best Industria filati, Fil.Pa 1974, filati Be. Mi.Va., filati Biagioli Modesto, Filati naturali, filatura Papi Fabio, Filitaly Lab, Filpucci, Gi.Ti. Bi filati, manifattura Igea, Ilaria Manifattura Lane, Industria italiana filati, Lagopolane, lanificio Dell’Olivo, Lineapiù, L’insieme filati, Millefili, Mister Joe, New Mill, Olimpias Group, P3, Pecci Filati, Pinori group, Polipeli, Pool filati, Toscano. Ci sono anche Albini & Pitigliani, Bonaparte, Jump, Manusa cooperativa sociale, Pafa, Re-Verso, Stampatextyl.

Sara Bessi