Cade pezzo d’intonaco. Piscina di San Paolo stop

Prato, 9 giugno 2023 - Dopo il crollo del pallone di via Roma e l’inagibilità della piscina di Iolo, prosegue il momento complicato per gli impianti natatori in città. A chiudere i battenti stavolta è la piscina di San Paolo. Il motivo è da ricercare nel distacco di un pezzo di intonaco, che è andato a cadere a bordo vasca. Il crollo c’è stato a piscina chiusa, quindi senza conseguenze per i frequentatori dell’impianto, ma ha portato alla conseguente chiusura della piscina. L’impianto d’altronde da mesi ha bisogno di un restyling. Infiltrazioni dal tetto già da fine 2022 avevano portato il Cgfs a fare presente al Comune la situazione complicata. L’amministrazione comunale aveva programmato gli interventi ad agosto, ma il cedimento dell’intonaco dei giorni scorsi ha costretto il Comune a cambiare i piani. Il danno non è importante e così si procederà con una soluzione tampone, che dovrebbe restituire la piscina alla città per i primi di luglio.

Resta però aperto il discorso di una totale ristrutturazione del tetto dell’impianto, che però richiede tempi e costi decisamente diversi. Detto dello stop all’utilizzo della piscina di San Paolo, il Centro Giovanile di Formazione Sportiva è dovuto correre ai ripari per riprogrammare gli spazi d’acqua. Tutti i corsi sia del Cgfs che delle società sono stati spostati nella piscina da 25 metri di via Roma, mentre quella da 50 metri è riservata all’agonismo. Gli orari sono rimasti immutati. Per i centri estivi, invece, restano confermati quelli di San Paolo all’aperto, senza utilizzo della piscina.