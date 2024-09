Piscina di via Marradi. Finiti i lavori: è riaperta

E’ quello della piscina comunale di via Marradi il primo cantiere del Comune finanziato dai fondi del Pnrr ad essere ultimato: alla riqualificazione dell’impianto si è aggiunta la sostituzione della caldaia, finanziata con risorse comunali e realizzata durante il periodo di chiusura estiva della struttura coperta. La piscina è infatti stata riaperta lunedì e sono riprese le attività gestite dal Cgfs. Il primo intervento, realizzato da dicembre 2023 al febbraio scorso nell’ambito del finanziamento Pnrr ha incluso la sostituzione di cinque pompe nella centrale termica e dei filtri per il trattamento dell’acqua, il recupero delle superfici in calcestruzzo armato del locale tecnico sottostante la piscina, rifacimento delle canaline in Pvc a bordo vasca e del telo impermeabilizzante della vasca di compenso, sostituzione di alcune porte interne al piano interrato ed al piano terra e di alcuni infissi per un totale di 400mila euro. Il secondo intervento, realizzato con 200mila euro di fondi propri, ha visto l’installazione di sei nuove caldaie a condensazione modulare che permetteranno un significativo risparmio sui consumi di gas per il riscaldamento dell’acqua della vasca e la produzione di acqua calda sanitaria per gli spogliatoi. "Il nuovo impianto termico modulare risponde all’esigenza di risparmiare per mantenere il comfort interno perchè potrà variare a seconda delle condizioni e delle presenze in piscina - afferma l’assessore Sapia - Dopo la riqualificazione terminata lo scorso inverno, il nostro obiettivo era quello di rendere la piscina di via Marradi - viale Galilei ancora più moderna, funzionale e fruibile approfittando del periodo di chiusura estiva e riducendo al minimo i disagi per gli utenti".