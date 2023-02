Piscina di Vernio, il Comune gioca d’anticipo

Il Comune di Vernio è nuovamente alla ricerca di un gestore per la piscina di Mercatale.

Sul sito del Comune, nella sezione "Avvisi e bandi" è infatti presente, dal 15 febbraio, l’avviso per "manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento in concessione della gestione e conduzione della piscina comunale". Il bando arriva molto in anticipo rispetto alle annate precedenti, quando l’amministrazione comunale si era messa alla ricerca di un gestore a ridosso della stagione estiva o addirittura a caldo già arrivato. Bandi andati deserti e impianto natatorio chiuso o aperto a stagione avviata hanno accompagnato le ultime estati verniotte, con grandi polemiche da parte dei cittadini e di chi, in fuga dalla calura cittadina, era abituato a trovare ristoro nelle fresche acque della piscina situata lungo il Bisenzio. L’ultimo anno, ad esempio, in una gestione provvisoria da parte del Centro giovanile di formazione sportiva, le porte dell’impianto hanno aperto soltanto da agosto.

"Abbiamo potuto pubblicare il mando per la manifestazione d’interesse ora – spiega Giovanni Morganti, sindaco di Vernio – perché i lavori a breve saranno ultimati. L’impianto è stato rimesso tutto a nuovo, con lavori effettuati grazie ad un finanziamento della Regione, che hanno riguardato gli spogliatoi, il posizionamento di pannelli fotovoltaici, la sistemazione delle vasche, delle pompe e del sistema di filtrazione. Entro la fine della primavera, presumibilmente ad aprile, saranno conclusi". Lavori di restyling definitivi, di cui potrà usufruire il nuovo gestore, che avrà la possibilità di prendere l’impianto in convenzione per 5 anni con un eventuale rinnovo. Ammessi a partecipare al bando, "associazioni sportive e società sportive e associazioni di promozione sociale – sportiva, regolarmente costituite ed in regola con le normative vigenti in materia, così come definite dal comma 17 dell’articolo 90 della Legge 2892002". C’è tempo fino al 24 marzo per presentare la propria manifestazione d’interesse, in una procedura che chiuderà il 31 marzo. Tutte le informazioni sul bando e su come presentare domanda possono essere reperite sul sito del Comune di Vernio nella sezione "Avvisi e Bandi".

Claudia Iozzelli