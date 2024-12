Piscina di Comeana. Scatta l’"open day" di sabato mattina

Scatta l’open day alla piscina comunale di Comeana (Carmignano). "Sempre più… piscina" è lo slogan di questa speciale apertura promossa dal Cgfs, che ha in gestione l’impianto del Comune, la mattinata di sabato, dalle 9.30 alle 12, per presentare i nuovi corsi per adulti in partenza dal 7 gennaio.

Acquasoft, circuito benessere e sport, corso preparto: questo è il programma dei corsi riservato agli adulti dal Cgfs alla piscina di Comeana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Per saperne di più c’è il sito del Cgfs, con la pagina dedicata alla piscina di Comeana, oppure la segreteria della piscina. Prenotazioni: 055 0988050.

"Siamo soddisfatti – dichiara l’assessore allo Sport Jacopo Palloni – del successo che hanno i corsi e della gestione del Cgfs. C’è sempre maggior affluenza all’impianto di Comeana. L’aumento dei corsi e dell’offerta, e l’open day riservato agli adulti, è la conseguenza del sempre maggiore favore che stanno ottenendo le attività gestite dal Cgfs che si svolgono nella nostra piscina comunale".