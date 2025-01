Pink Floyd Show. Al Politeama la tribute band

Ripartono i concerti organizzati da Fonderia Cultart al Politeama. Il prossimo appuntamento è per giovedì 9 gennaio alle 21 con Big One - The European Pink Floyd Show: la migliore tribute band europea dei Pink Floyd propone uno spettacolo che ripercorre fedelmente l’intera carriera della leggendaria band, dai primi esperimenti psichedelici fino ai grandi successi internazionali, per una serata all’insegna del rock senza tempo.

Nata a Verona nel 2005, la band in questi vent’anni è stata protagonista di tour italiani ed esteri di grande successo, riproponendo in maniera fedele sonorità e arrangiamenti con i quali David Gilmour, Roger Waters, Syd Barrett, Nick Mason e Rick Wright hanno fatto la storia del rock, anche grazie all’utilizzo di una strumentazione vintage. Inoltre il progetto si avvale di una struttura tecnica (audio, luci e video) molto qualificata, per cui lo show risulta perfettamente in armonia con l’immaginario dei Pink Floyd.

La formazione è composta da Leonardo De Muzio (chitarra solista, voce, synt, arrangiamenti), Luigi Tabarini (basso e voce), Stefano Raimondi (batteria e percussioni), Stefano Righetti (organo Hammond, piano, synt, sequenze, voce), con special guests Marco Scotti (saxofono), Debora Farina e Pamela Perez (cori).

Lo spettacolo sarà un susseguirsi di brani e musiche tratte da: A Saucerful of Secrets; The Piper at the Gates of Dawn, esordio discografico della Band; e da The Dark Side of the Moon, celebre album che li rese famosi in tutto il mondo. Nel secondo set la Band riproporrà il meglio della musica Floydiana con brani tratti dai best of della lunga e intramontabile carriera discografica del Pink Floyd, fino al loro ultimo progetto, The Endless River, pubblicato il 7 novembre 2014.

"Col passare degli anni miglioriamo sempre il repertorio, per qualità e particolari aggiunti – dice De Muzio –. Ci atteniamo, diversamente da tante cover band, alla vera essenza del gruppo inglese, ai loro migliori live, ai veri Pink Floyd. Mettiamo tanta passione nel fare ciò che proponiamo al pubblico. Non basta rifare le stesse note per essere una tribute band". Biglietti ancora disponibili su Ticketone.